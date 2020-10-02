Біллі Айлиш випустила кліп на пісню до нового фільму про агента 007

Американська співачка представила кліп на композицію "No Time To Die", яка є заголовною піснею до нового однойменного фільму про Джеймса Бонда.

Пісню-саундтрек Біллі Айлиш представила ще в лютому 2020 року, проте вихід кліпу мабуть був відкладений через перенесення прем'єри самої картини, яка спочатку повинна була вийти на великі екрани в квітні.

У відео показана сама Біллі Айлиш, що співає біля стійки з мікрофоном, і раніше не опубліковані кадри з фільму, на тлі яких і співає співачка. Ролик створений в чорно-білих тонах.

Голос Біллі Айлиш і чорно-біла стилістика кліпу заворожують з перших нот і перших кадрів. Всього за пів дня з моменту публікації ролик подивилося вже понад 3 млн. глядачів, і це явно не остаточна цифра.

Нагадаємо, світова прем'єра фільму "Не час помирати" була перенесена на 20 серпня 2020 року. Роль агента 007 виконає Деніел Крейг.