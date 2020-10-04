Оля Полякова в розпал епідемії коронавірусу дала концерт для вчителів в Харкові (фото, відео)

У Новобаварського районі Харкова Оля Полякова зібрала стадіон. Це загрожує новим спалахом коронавірсу COVID-19.

У суботу, 3 жовтня, українська співачка Оля Полякова в Новобаварського районі міста Харкова до Дня вчителя провела святковий концерт.

1,5 години співачка радувала жителів міста своїм співом в умовах пандемії в розпал передвиборної кампанії мера. Відзначимо, що організований він був якраз чинним мером Геннадієм Кернесом.

На концерті були порушені всі карантинні заходи: люди не дотримувалися соціальної дистанції і знехтували проханням носити захисні маски.

Варто відзначити, що переважна більшість слухачів на концерті - місцеві вчителі. У разі їх зараження коронавірусом COVID-19, що цілком можливо, це загрожує новим спалахом захворювання.