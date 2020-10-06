Діма Коляденко представив кавер на хіт Ірини Білик - мережа в захваті

Український співак і шоумен презентував кавер на легендарну пісню Ірини Білик - "Фарби".

Шанувальники як Коляденка, так і Ірини Білик з нетерпінням чекали релізу треку. Після його прем'єри на YouTube-каналі співачки мережу засипала коментарі позитивними відгуками.

"Дуже круто вийшло", "Аранжування просто клас", "Дуже цікаво подивитися і послухати", "Цікаве звучання. Хочеться танцювати", "Пісня вийшла", "Коляденко йде український", "Пісня звучить дещо інакше оригіналу, як-то по -іншому чи що, але це класно "," Дуже здорово вийшло "," На повторі, круто ", - пишуть фанати.

Не обійшлося і без хейтерів - "Якось не схожий голос на Дімин", "Найогидніше, що коли-небудь чули мої вуха", "Все супер крім Діми". Однак все ж позитивних відгуків більше, ніж негативних.

Кавер "Фарби" Діми Коляденка:

Пропонуємо також послухати і оригінал пісні, для порівняння:

Діма не раз зізнавався, що перейнявся піснею ще в ті часи, коли працював зі співачкою в її колективі, і не раз хотів записати кавер на цю пісню, але Ірина Білик йому забороняла.

"У цьому році, взимку, ми з друзями відпочивали в Єгипті. І тоді я запропонував Ірі ідею - до її ювілею заспівати" Фарби ", а інші артисти теж, щоб заспівали її хіти. Білик ця ідея дуже сподобалася!" - розповів Коляденко.

Аранжувальником і саундпродюсером треку виступив музикант Томаш Лукач - LUKACHSOUND, якого схвалила сама народна артистка.

Нагадаємо, 10 вересня на київській "Площі зірок" засяяла нова зірка - Ірина Білик отримала свою іменну зірочку. Відзначимо, що підтримати Ірину тоді також прийшов Дмитро Коляденко.