Гурт AC / DC возз'єдналися і випустили новий хіт - Shot In The Dark

Довгоочікуваний 17-й студійний альбом AC / DC отримав офіційну дату виходу.

Австралійська рок-група AC / DC офіційно оголосила про своє возз'єднання, а також презентувала новий трек - Shot In The Dark.

Також, після шестирічної перерви група вирішила відразу випустити новий альбом. Прем'єра нової платівки під назвою PWR / UP запланована на 13 листопада 2020 року.

"Ми просто пішли на це", - сказав вокаліст групи Брайан Джонсон.

‘POWER UP’ OUT NOVEMBER 13. LIMITED EDITION DELUXE LIGHTBOX, CD, VINYL & DIGITAL DOWNLOAD AVAILABLE FOR PRE-ORDER. “SHOT IN THE DARK” AVAILABLE NOW. #PWRUP https://t.co/E1IgKXPCxF pic.twitter.com/TrlgwZJaNI — AC/DC (@acdc) October 7, 2020

Як також розповів вокаліст, в альбомі будуть присутні деякі ідеї гітариста Малкольма Янга, який, на жаль, пішов із життя в 2017 році.

"Ангус і Малкольм все життя разом писали ріфи, і у них дійсно була їх ціла купа. Спеціально для нового альбому Ангус знайшов їх", - додав Джонсон.

Шанувальники групи з нетерпінням чекають виходу нового альбому. У коментарях до посту і відео фанати залишають захоплені відгуки - "Приголомшливо", "Супер", "Shot In The Dark дійсно хороша пісня", "Ця пісня - саме те, що я чекав", "Спасибі AC / DC!".