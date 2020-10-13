Лідер групи BTS висловився про корейську війну і це розлютило китайських фанатів

Південнокорейську K-pop групу BTS розкритикували в Китаї через висловлювання одного з учасників групи про корейську війну.

Лідер групи, відомий як RM, прокоментував конфлікт 1950 - 53 років, в якому Південна Корея воювала разом з США проти КНДР.

Коментарі RM прозвучали, коли BTS отримали нагороду, присвячену відносинам між США і Південною Кореєю.

"Ми завжди будемо пам'ятати історію болю, яку наші два народи поділяли разом, і про жертви безлічі чоловіків і жінок", - сказав він.

У Китаї слова RM викликали хвилю обурення, так як Пекін в тій війні підтримав КНДР.

Реклама BTS, що спонсорується компаніями Samsung і Hyundai зникли з ряду китайських веб-сайтів і соціальних мереж.

Користувачі соцмережі Weibo (китайський аналог Твіттера, - ред.) Відзначили збитки, понесені їхньою країною.

Як пише китайська державна газета Global Times, "китайські користувачі мережі заявили, що одностороннє ставлення групи до корейської війни зачіпає їхні почуття і заперечує історію", додавши, що коментарі лідера групи були розроблені, щоб підіграти американської аудиторії.

Проте, користувачі Твіттера встали на захист групи, вказавши, що в промові RM не згадувався Китай.

K-pop має велику кількість шанувальників в Китаї, і BTS не виняток: не менше п'яти мільйонів фанатів на платформі Weibo.

Група BTS складається з семи учасників, вони популярні в усьому світі і побили ряд рекордів. Раніше в цьому році їх сингл Dynamite став найбільшою кількістю переглядів відео на YouTube - він зібрав 101,1 мільйона переглядів за 24 години.