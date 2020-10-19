Фіналісти нацвідбору на Євробачення 2020 група Tvorchi представила новий кліп (Відео)

Українська група представила відеокліп на лід-сингл зі свого нового альбому.

25 вересня Tvorchi представили свій новий альбом "13 waves", а тепер учасники групи Джеффрі і Андрій вирішили познайомити своїх слухачів з композиціями альбому "ближче".

Кліп на головну пісню з альбому занурює глядачів в візуально незвичайний інтимний світ, який кожен інтерпретує для себе по-різному. Візуальний ряд розповідає про почуття свободи, зближенні і новий світосприйнятті.

Зйомки кліпу проходили в Черепашинецькому кар'єрі - унікальному місці в Вінницькій області, де блакитна вода розлилася в озеро серед хвойних лісів. А на допомогу артистам прийшов один з кращих водних балетів України - Waterballet mermaids.

У кліпі спочатку ми бачимо хлопців такими, як їх звикли бачити - з мікрофоном і з музичними інструментами. А далі в хід йдуть хлопці з балету, які разом з героями занурюють глядачів у відвертий світ нових образів і форм.