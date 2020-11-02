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Понеділок, 02.11.2020
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Дочка Майкла Джексона представила дебютний кліп на пісню Let Down (Відео)

Дочка Майкла Джексона представила дебютний кліп на пісню Let Down (Відео)
Оновлено 20:18 Сьогодні Телеграф Фото: twitter.com

Періс Джексон, дочка "короля поп-музики" Майкла Джексона, теж подалася в музику. Однак по стопах батька йти не стала і вибрала для себе інший напрямок - поп-рок з нотками готичності.

Дівчина представила свій дебютний сингл - Let Down. Автором пісні виступила сама, а допомагав їй Енді Халл, вокаліст інді-групи Manchester Orchestra.

"Чорт забирай, я в захваті. Оголошую про вихід свого першого сольного синглу Let Down», - написала Періс у своєму Інстаграм.

 
 
 
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Майкл Джексон, Пэрис Джексон, Клип, Музика.

Автор:

Телеграф
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