Унікальний склад та відомий німецький піаніст: у Харкові 7 квітня - концерт Фестивального оркестру KharkivMusicFest

7 квітня у Харківській філармонії відбудеться концерт Фестивального оркестру KharkivMusicFest. Цьогоріч завдяки зусиллям організаторів фестивалю в Україні вперше виступить Тіль Гоффман — німецький піаніст, переможець престижних музичних конкурсів, який зіграє разом із Фестивальним оркестром під орудою Заслуженого діяча мистецтв Азербайджану, диригента Фахраддіна Керімова.

Родзинка Фестивального оркестру KharkivMusicFest — його унікальний склад, до якого входять музиканти з кращих оркестрів та камерних колективів України, а також їхні колеги з інших країн. Вони збираються на одній сцені раз на рік тільки для виступу на фестивалі, і кожного року склад колективу змінюється.

Вперше Фестивальний оркестр KharkivMusicFest зібрався у 2018 році, ставши першим подібним проєктом в Україні. Його виступи стали вже своєрідною візитівкою KharkivMusicFest.

У 2021 році у складі оркестру свою творчість гостям фестивалю подарують музиканти з Грузії, Естонії, Італії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Чехії, Азербайджану та України. Запрошені артисти виступають у складі кращих оркестрів своїх країн, серед яких Чеський національний оркестр, Грузинський філармонійний оркестр, Національні симфонічні оркестри Словаччини, Латвії, Естонії.

Солістом цьогорічного виступу Фестивального оркестру є німецький піаніст Тілль Хоффман. З 2017 року він дебютував на таких фестивалях, як “Гейдельберська весна” (Heidelberger Frühling), музичний фестиваль Шлезвіг-Гольштейна (Schleswig-Holstein Musikfestival), та “Музичне літо Оберстдорфу” (Oberstdorfer Musiksommer). Він також виступав у супроводі таких відомих оркестрів, як Маріїнський оркестр Санкт-Петербурга, Німецький камерний оркестр Бременської філармонії, Німецькі оркестри радіо та телебачення Саарбрюкена, Кайзерслаутерна, Камерний оркестр Мендельсона у Лейпцигу та Камерний оркестр Штутгарта.

Тілль Хоффманн народився у 1996 році у Фрайбурзі (Німеччина). У шість років почав навчатися грі на фортепіано. Перші конкурсні успіхи прийшли рано, наприклад, він неодноразово ставав лауреатом німецького національного конкурсу “Молодь музикує” (“Jugend Musiziert”), а у 2014 році виборов там Першу премію. Також він є лауреатом Першої премії на Конкурсі юних піаністів ім. Й. С. Баха в Кетені.

У програмі концерту 7 квітня прозвучать твори Бетховена: знаменита П’ята Симфонія та Фантазія для фортепіано, хору і оркестру (ор.80), а також «Карпатський концерт» легендарного Мирослава Скорика.

Концерт відбудеться під орудою Фахраддіна Керімова — диригента, заслуженого діяча мистецтв Азербайджану. З 2001 року Фахраддін Керімов працював музичним керівником та головним диригентом Ізмірської опери (Туреччина). З 2007 року він є диригентом Азербайджанського державного симфонічного оркестру ім. Уз. Гаджибекова. Крім Туреччини та Азербайджану гастрольна географія диригента охоплює Німеччину, Нідерланди, Польщу, Білорусь, Румунію, Японію та інші країни.

“KharkivMusicFest — прекрасна можливість послухати гру всесвітньо відомих музикантів, квитки на чиї виступи у Відні та Мілані коштують 200-300 євро. А на нашому фестивалі це буде від 400 гривень. У цьому його приємна особливість — він дає можливість усім, хто любить класичну музику, слухати кращих виконавців тут, в Харкові”, — розповідає Марія Горбонос, виконавчий директор фестивалю.

Дата: 7 квітня,

Початок: о 19.00

Місце: Харківська філармонія, вул. Римарська, 21