Скачать
Понеділок, 05.04.2021
Реально в Україні зараз може бути до 100 тисяч заражень ковідом щодня, - лікар Тарас Жиравецький
Реально в Україні зараз може бути до 100 тисяч заражень ковідом щодня, - лікар Тарас Жиравецький
Нардепи хочуть легалізувати медичний канабіс: джерело в Верховній Раді розкрило деталі
Нардепи хочуть легалізувати медичний канабіс: джерело в Верховній Раді розкрило деталі
Через тиждень після виборів ЦВК оголосила переможця на довиборах в Раду на 87 окрузі
Через тиждень після виборів ЦВК оголосила переможця на довиборах в Раду на 87 окрузі
Квартири, авто і мільйони Кернеса: син харківського мера розсекретив подарунок батька
Квартири, авто і мільйони Кернеса: син харківського мера розсекретив подарунок батька

Унікальний склад та відомий німецький піаніст: у Харкові 7 квітня - концерт Фестивального оркестру KharkivMusicFest

Унікальний склад та відомий німецький піаніст: у Харкові 7 квітня - концерт Фестивального оркестру KharkivMusicFest
10:31 Сьогодні Телеграф

7 квітня у Харківській філармонії відбудеться концерт Фестивального оркестру KharkivMusicFest. Цьогоріч завдяки зусиллям організаторів фестивалю в Україні вперше виступить Тіль Гоффман — німецький піаніст, переможець престижних музичних конкурсів, який зіграє разом із Фестивальним оркестром під орудою Заслуженого діяча мистецтв Азербайджану, диригента Фахраддіна Керімова.

Родзинка Фестивального оркестру KharkivMusicFest — його унікальний склад, до якого входять музиканти з кращих оркестрів та камерних колективів України, а також їхні колеги з інших країн. Вони збираються на одній сцені раз на рік тільки для виступу на фестивалі, і кожного року склад колективу змінюється.

Вперше Фестивальний оркестр KharkivMusicFest зібрався у 2018 році, ставши першим подібним проєктом в Україні. Його виступи стали вже своєрідною візитівкою KharkivMusicFest.

У 2021 році у складі оркестру свою творчість гостям фестивалю подарують музиканти з Грузії, Естонії, Італії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Чехії, Азербайджану та України. Запрошені артисти виступають у складі кращих оркестрів своїх країн, серед яких Чеський національний оркестр, Грузинський філармонійний оркестр, Національні симфонічні оркестри Словаччини, Латвії, Естонії.

Солістом цьогорічного виступу Фестивального оркестру є німецький піаніст Тілль Хоффман. З 2017 року він дебютував на таких фестивалях, як “Гейдельберська весна” (Heidelberger Frühling), музичний фестиваль Шлезвіг-Гольштейна (Schleswig-Holstein Musikfestival), та “Музичне літо Оберстдорфу” (Oberstdorfer Musiksommer). Він також виступав у супроводі таких відомих оркестрів, як Маріїнський оркестр Санкт-Петербурга, Німецький камерний оркестр Бременської філармонії, Німецькі оркестри радіо та телебачення Саарбрюкена, Кайзерслаутерна, Камерний оркестр Мендельсона у Лейпцигу та Камерний оркестр Штутгарта.
Тілль Хоффманн народився у 1996 році у Фрайбурзі (Німеччина). У шість років почав навчатися грі на фортепіано. Перші конкурсні успіхи прийшли рано, наприклад, він неодноразово ставав лауреатом німецького національного конкурсу “Молодь музикує” (“Jugend Musiziert”), а у 2014 році виборов там Першу премію. Також він є лауреатом Першої премії на Конкурсі юних піаністів ім. Й. С. Баха в Кетені.

У програмі концерту 7 квітня прозвучать твори Бетховена: знаменита П’ята Симфонія та Фантазія для фортепіано, хору і оркестру (ор.80), а також «Карпатський концерт» легендарного Мирослава Скорика.
Концерт відбудеться під орудою Фахраддіна Керімова — диригента, заслуженого діяча мистецтв Азербайджану. З 2001 року Фахраддін Керімов працював музичним керівником та головним диригентом Ізмірської опери (Туреччина). З 2007 року він є диригентом Азербайджанського державного симфонічного оркестру ім. Уз. Гаджибекова. Крім Туреччини та Азербайджану гастрольна географія диригента охоплює Німеччину, Нідерланди, Польщу, Білорусь, Румунію, Японію та інші країни.

“KharkivMusicFest — прекрасна можливість послухати гру всесвітньо відомих музикантів, квитки на чиї виступи у Відні та Мілані коштують 200-300 євро. А на нашому фестивалі це буде від 400 гривень. У цьому його приємна особливість — він дає можливість усім, хто любить класичну музику, слухати кращих виконавців тут, в Харкові”, — розповідає Марія Горбонос, виконавчий директор фестивалю.

Дата: 7 квітня,
Початок: о 19.00
Місце: Харківська філармонія, вул. Римарська, 21

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Максим Іванов
Автор: Максим Іванов Заступник головного редактора
Перегляди: 80

Все по темі:

Фестиваль, Оркестр, KharkivMusicFest, Музика.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Нардепи хочуть легалізувати медичний канабіс: джерело в Верховній Раді розкрило деталі
02 "В Україні є українська російська мова": Мендель знову відзначилася резонансною заявою в прямому ефірі
03 В Україні планується масштабне звільнення: скоротять 21 тисячу людей
04 Постковідний синдром в Україні: з чим стикаються ті, хто видужав
05 У Києві жінка торгувала спецпропусками прямо на зупинці: за один квиток просила 200 грн
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В НАТО заговорили українською мовою
В НАТО заговорили українською мовою
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
В Україні знизилося число нових випадків COVID-19, але зросла кількість госпіталізованих: статистика 4 квітня
В Україні знизилося число нових випадків COVID-19, але зросла кількість госпіталізованих: статистика 4 квітня
Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся