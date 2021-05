Великі музичні фестивалі скасовують по всьому світу, але в Україні є ще де відпочити (список)

Які заплановані на 2021 рік і масштабні заходи більше гріють вам душу? Концерти, вечірки, або може, фестивалі? У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав своєрідний календар бажаних івентів року, а також розповість, які музичні фестивалі були скасовані в цьому році через пандемію.

Atlas Weekend-2021

Фестиваль Atlas Weekend, який проходить в Києві в 2020 році був скасований. Цього року організаторами було прийнято рішення провести захід в новому форматі і з новим лайнапом. Фестиваль в його повному обсязі перенесений на наступний рік.

Atlas Weekend Friends Edition пройде з 5 по 11 липня 2021 року на ВДНГ. Продаж квитків почнеться з 17 травня.

UPark-2021

Організатори київського музичного фестивалю UPark в п'ятницю, 14 травня, повідомили про його скасування в 2021 році.

Також вони повідомили, що в 2022 році UPark відбудуться у вигляді двох фестивальних блоків, які пройдуть в червні і липні, і оголосили перших підтверджених учасників лайнапу: американська рок-група My Chemical Romance, британська віртуальна група Gorillaz і американська метал-група Deftones. Також узгоджується виступ ню-метал-групи Slipknot.

До речі, всі придбані квитки залишаються дійсними на 2022 рік.

Zaxidfest

Фестиваль Zaxidfest відбудеться 27-29 червня 2021 у Львівській області, село Родатичі, комплекс "Чарівна долина". Квитки вже продаються. Також дійсні квитки, придбані в 2019-2020 рр. За непідтвердженими даними, фестиваль може пройти в серпні.

У зв'язку з пандемією на фестивалі діятимуть карантинні обмеження. На вході на фестиваль буде здійснюватися температурний контроль.

Файне Місто

У 2021 року фестиваль "Файне Місто" в Тернополі відбудеться 28 липня - 1 серпня. Захід триватиме 5 днів. Вхідні квитки на всі дні фестивалю, абонементи в наметове містечко і паркінг без сервісного збору вже продаються. Також дійсні квитки, придбані в 2019-2020 рр.

Анонсовані учасники: FEVER 333, Alestorm, Avatar, Bad Omens, Rotting Christ, Порнофільми, Beyond the Black, Ghostkid, The Black Dahlia Murder, Друга Ріка, Lord Of The Lost, ТНМК, Louna, Wildways, Karna, Жадан І Собаки, Infected Rain, Motanka, Один в каное, Go-A, Stoned Jesus, Space Of Variations, Cruachan, Flit, Сметана Band, Detach, Nizkiz, Курган І Агрегат, Latexfauna, Skinhate, Фіолет, The Unsleeping, Nick Senpai, CH.SH, Хамерман Знищує Віруси, Denoi, Паліндр Менше.

MRPL City

Головний музичний фестиваль східного узбережжя в Маріуполі, пляж Піщанка, відбудеться 6-8 серпня. Всі торішні квитки дійсні і не вимагають заміни на нові. Нові квитки також продаються.

На заході виступлять такі артисти, як Іван Дорн, Ляпіс 98, агонія, Оля Полякова, Кіс-Кіс, Макс Барських, Порнофільми, MONATIK, Maruv, Anacondaz, ЛСП, Noize MC, Sander van Doorn, Vanotek, O.Torvald.

View this post on Instagram A post shared by MRPL City Festival 2021 (@mrplcity.fest)

БеZVIZ

БeZVIZ Festival пройде 13-15 серпня 2021 на Монастирський острів у м. Дніпро. Серед учасників фестивалю - етно-метал-група MOTANKA, TOMM ¥ € A $ H, Жадан і Собаки, Кіс-Кіс, Хамерман Знищує Віруси, KARNA, DENOI. Діють минулорічні квитки, також можна купити нові.

ZOUND

Фестиваль у Запоріжжі пройде 28-29 серпня на острові Хортиця. Дві сцени, 42 години живої музики від улюблених українських і зарубіжних виконавців, парк атракціонів, розваги, смачна їжа, бари, лаундж зони.

Артисти: Бумбокс, Порнофільми, Kalush, Ivan Dorn, Bahroma, киць-киць, 5'nizza, Epolets, alyona alyona, О.Torvald, Louna, Noize MC.

View this post on Instagram A post shared by Zound Festival 2021 (@zound_festival)

А ось популярні фестивалі Burning Man в пустелі Блек-Рок в Неваді і Октоберфест в Мюнхені через коронавирус скасовують другий рік поспіль.

Нагадаємо, що в Нідерландах в цьому році пройде пісенний конкурс "Євробачення".