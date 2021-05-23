"То любов": ставлення переможців "Євробачення" до України розчулило мережу (відео)

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Оновлено 10:17 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В ніч з 22 на 23 травня в Роттердамі (Нідерланди) відбувся 65-й щорічний конкурс пісні Євробачення-2021, на якому перемогу здобули представники Італії - рокери Maneskin з піснею "Zitti E Buoni".

Представник України фольк-група Go_A посіла п'яте місце. За свою композицію Shum, в основі якої лежить народна пісня, конкурсанти отримали 97 балів від членів журі 39 країн-учасниць конкурсу. Глядачі ж оцінили виступ українців і їх атмосферну пісню однією з найбільш високих оцінок - 267 балів.

Даміано Давид - вокаліст італійської групи Maneskin назвав Україну кращою на конкурсі.

"Україна. Неймовірна!!!" - відповів він на питання журналіста, представники якої країни їм сподобалися найбільше.

У мережі продовжують активно обговорювати виступи на конкурсі. А також помітили дружню атмосферу, яка склалася між Україною та Італією.

"Взаємодія України та Італії це особлива любов", - підписав користувач в Twitter.

На відео видно, що солістка групи Go_A Катерина Павленко вчить української мови італійських виконавців.

Варто відзначити, що саме Maneskin прогонзували перемогу букмекери. Український колектив Go-A в рейтингу букмекерів займав 4 місце, але в підсумковому підрахунку посів п'яте.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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Роттердам, Євробачення 2021, Go_A, Maneskin, Даміано Давид.
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