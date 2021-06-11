Кращі українські пісні першої половини 2021 року: топ-10 треків за версією Culture Ukraine

Попри карантин, локдауни та інші не дуже приємні події першої половини 2021 року українська музична індустрія порадувала глядачів і слухачів багатьма новинками.
На сторінці в Інстаграм українського альбомного чарту "Culture Ukraine" опублікували ТОР 10 найкращих українських пісень першої половини 2021. Варто відзначити, що Народна артистка України, співачка Джамала і популярна група The Hardkiss зустрічаються в рейтингу двічі.
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Тож, топ-10 кращих українських пісень:
Jamala – "5:45"
The Hardkiss – "Жоржина"
Jamala – "Сміюсь і плачу"
TVORCHI – "Віч-на-віч"
Alina Pash – "Молитва"
ONUKA & DakhaBrakha – "UYAVY"
ЛУНА – "Пташка"
The Hardkiss – "7 вітрів"
Alyona Alyona & Monatik – "Глибина"
KHAYAT – "Ultra"