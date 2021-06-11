Кращі українські пісні першої половини 2021 року: топ-10 треків за версією Culture Ukraine

Попри карантин, локдауни та інші не дуже приємні події першої половини 2021 року українська музична індустрія порадувала глядачів і слухачів багатьма новинками.

На сторінці в Інстаграм українського альбомного чарту "Culture Ukraine" опублікували ТОР 10 найкращих українських пісень першої половини 2021. Варто відзначити, що Народна артистка України, співачка Джамала і популярна група The Hardkiss зустрічаються в рейтингу двічі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от no culture no future (@culture_ukraine)

Тож, топ-10 кращих українських пісень:

Jamala – "5:45"

The Hardkiss – "Жоржина"

Jamala – "Сміюсь і плачу"

TVORCHI – "Віч-на-віч"

Alina Pash – "Молитва"

ONUKA & DakhaBrakha – "UYAVY"

ЛУНА – "Пташка"

The Hardkiss – "7 вітрів"

Alyona Alyona & Monatik – "Глибина"

KHAYAT – "Ultra"