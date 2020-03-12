Художниця зобразила Малюка Йоду, який уплітає фастфуд Чи дивитеся ви улюблені фільми під улюблені чіпси, пакетик попкорна або потягів пепсі-колу? Незалежно від того, як кожен з нас ставиться до фастфуду, всі ми хоча б раз у житті зазнавали до нього слабкість. І фріланс-художниця і ілюстратор Джен Шарі Юінг (Jen Shari Ewing), ведена пристрастю до Малюкові Йоді, створила серію ілюстрацій, що зображують маленька істота жує піцу, поїдає морозиво і наминав пампушки. Вона почала свій проект відразу після прем'єри телесеріалу "Мандалорец", і з тих пір не може перестати радувати новими ілюстраціями своїх передплатників, яких у неї в Instagram вже більше 18 тисяч.