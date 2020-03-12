Том Хенкс заразився коронавірусом, а мережу вже заполонили меми

Шанувальники Тома Хенкса дізналися, що актор та його дружина заразилися в Австралії короновірусом, і тепер просто не знаходять собі місця.
Блогери вірять у краще і бажають парі якнайшвидшого одужання.
Хоча в позитивному фіналі цієї історії ніхто не сумнівається, адже Хенкс пережив вже два аварії літака, вижив у В'єтнамі та на безлюдному острові (в кіно зрозуміло). І вірус йому тепер точно не загроза.
Про захворювання сам актор повідомив у соцмережі 12 березня.
Пост Хенкса всього за кілька годин зібрав більше мільйона лайків і тисячі тривожних коментарів.
За словами знаменитості, вони з дружиною Рітою Вілсон зараз знаходяться в Австралії, де і дізналися про свої діагнози.
В свою чергу, як пише Deadline, в Австралії Хенкс працює над новою картиною База Лурмана про Елвіса Преслі. Акторові дісталася роль менеджера зірки рок'н'ролу, полковника Тома Паркера.
Незабаром після новин про діагноз Твіттер наповнили тематичні меми. Фани Тома Хенкса шоковані, але у них немає сумніву, що незабаром актор порадує їх біль приємними новинами.