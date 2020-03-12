Том Хенкс заразився коронавірусом, а мережу вже заполонили меми

Шанувальники фільмів з Хенксом впевнені: вірус акторові точно не загроза.

Шанувальники Тома Хенкса дізналися, що актор та його дружина заразилися в Австралії короновірусом, і тепер просто не знаходять собі місця.

Блогери вірять у краще і бажають парі якнайшвидшого одужання.

Хоча в позитивному фіналі цієї історії ніхто не сумнівається, адже Хенкс пережив вже два аварії літака, вижив у В'єтнамі та на безлюдному острові (в кіно зрозуміло). І вірус йому тепер точно не загроза.