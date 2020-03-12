Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Том Хенкс заразився коронавірусом, а мережу вже заполонили меми

Дивіться фото (5)
Том Хенкс заразився коронавірусом, а мережу вже заполонили меми
15:07 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Шанувальники фільмів з Хенксом впевнені: вірус акторові точно не загроза.

Шанувальники Тома Хенкса дізналися, що актор та його дружина заразилися в Австралії короновірусом, і тепер просто не знаходять собі місця.

Блогери вірять у краще і бажають парі якнайшвидшого одужання.

Хоча в позитивному фіналі цієї історії ніхто не сумнівається, адже Хенкс пережив вже два аварії літака, вижив у В'єтнамі та на безлюдному острові (в кіно зрозуміло). І вірус йому тепер точно не загроза. 

Про захворювання сам актор повідомив у соцмережі 12 березня.

Пост Хенкса всього за кілька годин зібрав більше мільйона лайків і тисячі тривожних коментарів.

За словами знаменитості, вони з дружиною Рітою Вілсон зараз знаходяться в Австралії, де і дізналися про свої діагнози.

В свою чергу, як пише Deadline, в Австралії Хенкс працює над новою картиною База Лурмана про Елвіса Преслі. Акторові дісталася роль менеджера зірки рок'н'ролу, полковника Тома Паркера.

Харві Вайнштейн після винесення вироку висловився про рух #MeToo

Незабаром після новин про діагноз Твіттер наповнили тематичні меми. Фани Тома Хенкса шоковані, але у них немає сумніву, що незабаром актор порадує їх біль приємними новинами.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (5)

Все по темі:

Эпидемия, Том Хэнкс, Меми, Мережа, Загроза, Коронавірус, Фанати.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся