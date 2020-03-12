"Шедевр" за секунду: забавні фотографії, зроблені "вчасно" Як то кажуть, знав би, де впадеш ─ соломки підстелив би. Але людина ще не навчився пророкувати своє майбутнє з точністю до секунди, тому подібні сцени з життя мають місце бути.