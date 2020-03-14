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Субота, 14.03.2020
Кумедні тварини, які їдять полуницю
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Кумедні тварини, які їдять полуницю

Ви коли-небудь звертали увагу на те, як страхітливо виглядають тварини, які їдять полуницю? Погляньте! Це просто готові кадри для фільму жахів!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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