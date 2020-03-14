Смішні собаки завжди викликають посмішку (Фото) Ці істоти завжди викликають посмішку, будь то своєю поведінкою або смішним видом. Причому, відбувається це майже завжди в режимі нон-стоп, тому власникам собак напевно не доводиться скаржитися на поганий настрій!