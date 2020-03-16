Кумедні захисні маски, зроблені своїми руками

Люди в таких саморобних захисних масках з пластикових пляшок, може бути, і виглядають безглуздо, але під час епідемії, яка вибухнула зараз в Китаї, і при гострій нестачі вироблених масок, усі підручні матеріали, здатні забезпечити хоч якийсь захист від коронавируса, йдуть в справу.