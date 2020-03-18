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Середа, 18.03.2020
Смішні фігурки з рушників від покоївок готелів
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Смішні фігурки з рушників від покоївок готелів

Коли Twitter-користувач під ніком @team_daddy опублікував фотографію забавного істоти (фото № 1) з рушника, якого його сестра побачила, заселившись в готель, він, швидше за все, не очікував, що стане ініціатором цілої теми про цих веселих "тварин". Користувачі стали публікувати свої приклади "полотенічного арту", з якими стикалися під час перебування в різних готелях і на круїзних лайнерах.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Курйоз, Приколі, Гумор, Сміх, Кумедні фігурки, Фігурки з рушників.
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