Смішні фігурки з рушників від покоївок готелів Коли Twitter-користувач під ніком @team_daddy опублікував фотографію забавного істоти (фото № 1) з рушника, якого його сестра побачила, заселившись в готель, він, швидше за все, не очікував, що стане ініціатором цілої теми про цих веселих "тварин". Користувачі стали публікувати свої приклади "полотенічного арту", з якими стикалися під час перебування в різних готелях і на круїзних лайнерах.