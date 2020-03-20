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П'ятниця, 20.03.2020
Коли фотошопом захоплюєшся більше, ніж здоровим глуздом
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Коли фотошопом захоплюєшся більше, ніж здоровим глуздом

Дивлячись на подібні фотографії, в черговий раз переконуєшся в тому, що з появою Інтернету світ дізнався, скільки насправді дурних людей живе на нашій планеті. І справа навіть не в тому, що вони вирішили себе прикрасити, щоб на фото виглядати так, як вони не виглядають і ніколи не будуть виглядати в реальному житті, а в тому, що вони наївно переконані в тому, що інші повірять в цю нісенітницю.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Фотошоп, Курйоз, Приколі, Перебор, Гумор, Сміх.
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