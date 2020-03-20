Коли фотошопом захоплюєшся більше, ніж здоровим глуздом

Дивлячись на подібні фотографії, в черговий раз переконуєшся в тому, що з появою Інтернету світ дізнався, скільки насправді дурних людей живе на нашій планеті. І справа навіть не в тому, що вони вирішили себе прикрасити, щоб на фото виглядати так, як вони не виглядають і ніколи не будуть виглядати в реальному житті, а в тому, що вони наївно переконані в тому, що інші повірять в цю нісенітницю.