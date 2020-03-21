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Животи лопнуть від сміху: бідні чоловіки на шопінг з дружинами
Тільки сильні чоловіки здатні витримати це багатогодинне очікування в торгових центрах, бутиках і невеликих магазинчиках, поки їхні дружини або подруги приміряють собі нове плаття і роблять покупки.
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