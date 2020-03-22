YouTube-блогер Cat Navi Desk веселить кумедними відео з котами (Відео)

Всього за кілька днів дотепний ролик набрав понад 4 млн переглядів.

YouTube-блогер Cat Navi Desk продовжує веселити підписників парою своїх талановитих котів. Раніше він навчив пухнастих дзвонити в дзвіночок і просити їжу, грати на піаніно і в настільні ігри.

Цього разу хлопець збудував диво-конструкції з фігурок у формі доміно і запросив улюбленців взяти участь у їх руйнуванні.

Всього за кілька днів дотепний ролик набрав понад 4 млн переглядів.

Цікаво, що тварини не просто зруйнували конструкції, як того можна було очікувати, а слухняно взяли участь буквально у всіх заготовлених "фішках" блогера. То натиснуть щось лапкою, то підштовхнуть ще фігурту. Шкода, автор відео не вказав, скільки йому знадобилося часу, щоб навчити цьому тварин і відзняти відмінний ролик.