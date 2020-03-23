І таке буває! Цим людям посміхнулася пані Вдача

Останнім часом по новинах тільки й говорять що про погане! Але ж гарні події в світі теж відбуваються! Далі ми хочемо показати вам фотографії людей, яким дійсно посміхнулася удача. Деякі з них перебували буквально на волосок від смерті, але дивом змогли її уникнути!