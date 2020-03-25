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Милий Коргі Годі налякав Facebook інсценуванням своєї смерті (Фото)

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Милий Коргі Годі налякав Facebook інсценуванням своєї смерті (Фото)
03:23 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: facebook

Як жартують в мережі, знаючи, що йому загрожує покарання, собакент вирішив інсценувати свою смерть.

Коргі на ім'я Годі - зірка соцмереж. Господарі одного з найпопулярніших цуценят В'єтнаму частенько тішать підписників його сторінки кумедними знімками та історіями про собакента. Та нещодавно Годі перевершив сам себе.

Почати, мабуть, варто з того, що Годі обожнює пітаю ("фрукт дракона") і не менше за неї любить розвалитися і заснути на спині. Минулими вихідними господарі опублікували у Фейсбук моторошні фотографії - на перший погляд могло здатися, що щеня спливає кров'ю на підлозі. Як виявилося пізніше, пухнастий просто дістався до улюблених ласощів і, користуючись відсутністю контролю, відірвався як тільки міг.

Залишившись наодинці з улюбленим фруктом, Годі забруднився і заснув просто посеред кімнати в бризках червоного соку. Як почали жартувати у соцмережі, знаючи, що йому загрожує покарання, собакент вирішив інсценувати свою смерть.

У найближчі кілька днів свіжі фотографії Годі зібрали у соцмережі понад 11 тис. лайків і потрапили на сторінки різних пабліків та ЗМІ. Люди зізнаються, що спершу злякалися за його здоров'я: "Жах якийсь, я так злякалася", "Це найкраща витівка Годі, я спершу очам не повірив", "Як добре, що він в нормі. У мене немов всередині все обірвалося, коли я побачила фото", - пишуть під знімками.

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Сьогодні за життям щеняти стежать 70 з гаком тисяч користувачів.

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Facebook, Смерть, Курйоз, Корги, Цуценя, Годі, Інсценування.
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