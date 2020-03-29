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Батьки постять в мережу кумедні фото з карантину

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Батьки постять в мережу кумедні фото з карантину
12:48 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Перехід на домашнє навчання і роботу з дому дався легко не всім.

  • 1

    Карантин "подарував" дітям і батькам унікальну можливість цілодобово знаходитися разом в замкнутому просторі. Крім затишного сімейного дозвілля він спричинив за собою найрізноманітніші пригоди і неприємності.

    Тепер мами і тата з усього світу діляться неймовірними історіями і фото, дивлячись на які хочеться одночасно плакати і сміятися.

    "6 день карантину. Я знаю, що коронавірус страшний, але спробуйте попрацювати з 4-річною дитиною, одягненою як Людина-павук, яка сидить на кухонному столі позаду вас".

  • 2

    "Використовую свої сльози, щоб відмити розлиту по всьому будинку зелену фарбу".

  • 3

    "Так батьки працюють з дому".

  • 4

    "Другий день з 6 тижнів карантину, а моя дитина вже розбила телевізор".

  • 5

    "Працюю з дому з цим маленьким терористом".

  • 6

    "Моя подруга купила 18 рулонів туалетного паперу, і її дитина втопила їх усі у ванній".

  • 7

    "Ізоляція проходить добре".

  • 8

    "12 день соціальної ізоляції. Сьогодні діти захотіли, щоб я одягла свою весільну сукню, і я не знайшла причин відмовитися".

  • 9

    "Школи та спортивні секції закриті. Соціальна ізоляція. У мене троє дітей. Це наша затишна фортеця".

  • 10

    "Поки світ бореться за туалетний папір, моя дитина вирішила його викупати".

  • 11

    "Мій син вчора поголив собі голову і дозволив трохи посміятися над цим, перш ніж я все виправлю".

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Карантин, Діти, Курйози, Батьки, Дозвілля, Випадки.
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