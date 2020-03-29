Батьки постять в мережу кумедні фото з карантину

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Карантин "подарував" дітям і батькам унікальну можливість цілодобово знаходитися разом в замкнутому просторі. Крім затишного сімейного дозвілля він спричинив за собою найрізноманітніші пригоди і неприємності.

Тепер мами і тата з усього світу діляться неймовірними історіями і фото, дивлячись на які хочеться одночасно плакати і сміятися.

"6 день карантину. Я знаю, що коронавірус страшний, але спробуйте попрацювати з 4-річною дитиною, одягненою як Людина-павук, яка сидить на кухонному столі позаду вас".