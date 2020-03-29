Батьки постять в мережу кумедні фото з карантину

Карантин "подарував" дітям і батькам унікальну можливість цілодобово знаходитися разом в замкнутому просторі. Крім затишного сімейного дозвілля він спричинив за собою найрізноманітніші пригоди і неприємності.
Тепер мами і тата з усього світу діляться неймовірними історіями і фото, дивлячись на які хочеться одночасно плакати і сміятися.
"6 день карантину. Я знаю, що коронавірус страшний, але спробуйте попрацювати з 4-річною дитиною, одягненою як Людина-павук, яка сидить на кухонному столі позаду вас".
"Використовую свої сльози, щоб відмити розлиту по всьому будинку зелену фарбу".
"Так батьки працюють з дому".
"Другий день з 6 тижнів карантину, а моя дитина вже розбила телевізор".
"Працюю з дому з цим маленьким терористом".
"Моя подруга купила 18 рулонів туалетного паперу, і її дитина втопила їх усі у ванній".
"Ізоляція проходить добре".
"12 день соціальної ізоляції. Сьогодні діти захотіли, щоб я одягла свою весільну сукню, і я не знайшла причин відмовитися".
"Школи та спортивні секції закриті. Соціальна ізоляція. У мене троє дітей. Це наша затишна фортеця".
"Поки світ бореться за туалетний папір, моя дитина вирішила його викупати".
"Мій син вчора поголив собі голову і дозволив трохи посміятися над цим, перш ніж я все виправлю".