Веселі імпровізації в радянському кіно, які стали кіношедеврами

Улюблені моменти, яких не було в сценарії.

Чи знаєте ви, що багато улюблених моментів з різних старих фільмів насправді не були прописані в сценарії? А в багатьох випадках саме так воно і є.

У цьому матеріалі ми розповімо вам про сцени, які актори знаменитих радянських кінострічок самі придумали прямо під час зйомок.

Почнемо з фільму "Москва сльозам не вірить". Зворушливий епізод, в якому персонаж Бориса Сморчкова знайомить свою кохану з батьками, придумала сама актриса Раїса Рязанова. А точніше, вона внесла в нього головну родзинку. Коли звучить фраза: "Знайомтеся, це Тоня", актриса зніяковіло посміхається і утикається носом в плече своєму колезі по майданчику. Це чиста імпровізація, адже цього моменту не було в сценарії спочатку.

"Іронія долі, або З легким паром!". Юрій Яковлєв на знімальному майданчику цього фільму дав волю своїй фантазії. І це принесло свої плоди. Наприклад, подарувало його герою Іполиту безсмертний жарт про заливну рибу. Також повною імпровізацією стала фраза нетверезого Іполита в душі - "О, тепленька пішла!". Найсмішніше те, що актор дійсно здивувався появі теплої води в павільйоні "Мосфільму", тому цей епізод був абсолютно щирим.

Юрій Яковлєв взагалі частенько відрізнявся вмінням імпровізувати. Наприклад, саме завдяки цьому вмінню в кінофільмі "Іван Васильович змінює професію" з'явився епізод, в якому цар емоційно слухає пісню Володимира Висоцького. Режисерові картини Леоніду Гайдаю дуже сподобався вираз обличчя, з яким Яковлєв слухав музику в перервах, не знімаючи ігровий костюм. І він вирішив включити це в фільм. Також імпровізацією була фраза "Танцюють всі!", сказана під час царського бенкету. Коли Юрій несподівано вигукнув її, розсміялася вся знімальна група.

У фільмі "Бережись автомобіля" є момент, коли Юрій Дєточкин широко посміхається, знімає капелюх і пронизливо дивиться через скло тролейбуса на свою кохану. Однак, цього моменту не було в сценарії. І вийшов він абсолютно випадково, просто через те, що Дєточкин не розчув команду режисера, але вирішив все одно продовжити гру.

У фільмі "Місце зустрічі змінити не можна" відзначилися одразу кілька акторів. Іван Бортник, який зіграв персонажа другого плану, бандита по імені Промокашка, зміг підкорити глядачів, незважаючи на невелику кількість екранного часу. А все тому, що репліку "Собака гавкав на дядю фраєра" він придумав сам під час зйомки. Також він вирішив дати волю імпровізації, і в момент зйомки епізоду з затриманням раптом затягнув блатну пісню.

Також виділилася і актриса Лариса Удовиченко. Вона справді не знала, як пишеться слово "Облігація". І чомусь вирішила зізнатися в цьому прямо під час зйомки епізоду. А Володимир Висоцький, не довго думаючи, підіграв дівчині, в результаті чого на світ з'явився один із найсмішніших уривків кінострічки.

У фільмі "Міміно" Фрунзик Мкртчян імпровізував практично весь час. Багато знаменитих фрази були придумані ним на ходу. Наприклад, "Я вам один розумний річ скажу, але тільки ви не ображайтеся", "Я так реготався!", "Ти і вона - не дві пари в чоботі".

Справжнім генієм імпровізації вважали актора Андрія Миронова. Він постійно вигадував щось на зйомках. Однією з найяскравіших реплік, які Миронов видав експромтом в кадрі, стала легендарна фраза з "Діамантової руки:" Леді, сеньйора, фрау, міс, на жаль, нічого не вийде! Руссо туристо! Обліко морале! Ферштейн?".

Справжнє джерело експромтів - фільм "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика". Наприклад, в сцені, де Трус вимовляє слова: "Жити, як говориться, добре!", ніхто не очікував, що актор Юрій Нікулін додасть фразу: "А добре жити - ще краще!".

І, звичайно ж, не можна залишити без уваги кілька інших геніальних імпровізацій Нікуліна в "Пригодах Шурика". В одному з епізодів він повинен був злякатися скелета, але замість цього вирішив засунути йому палець в рот, і це вийшло дуже смішно.

Також саме Нікулін придумав момент, в якому його героя ранять рапірою і потрапляють в пляшку вина, приховану під одягом.