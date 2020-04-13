Принцеси Disney на карантині: кумедний фотопроєкт

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Про це вирішив пофантазувати художник Дейв Саламанка, який створив цікавий фотопроєкт.

Результати своєї роботи митець опублікував на інстаграм-сторінці, чим привернув увагу користувачів мережі. На фото Дейв Саламанка показав знаменитих героїнь Disney – Попелюшку, Білосніжку, Жасмін, Аріель, Белль та Аврору. Красуні замінили медичні маски підручними засобами, зокрема, відром, туфелькою, чарівною лампою чи мушлями.

Сам Дейв Саламанка запевняє: хотів таким чином привернути увагу до важливості дотримання порад ВООЗ. Звісно, в реальних умовах не варто використовувати взуття замість маски, однак художник таки зміг в одному фотопроєкті показати і дефіцит звичайних засобів захисту від коронавірусу, і важливість їх використання.

"Залишайтесь у безпеці та будьте здорові", – побажав автор фото.