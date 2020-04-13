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Принцеси Disney на карантині: кумедний фотопроєкт
Принцеси Disney на карантині: кумедний фотопроєкт

Принцеси Disney на карантині: кумедний фотопроєкт

Дивіться фото (7)
Принцеси Disney на карантині: кумедний фотопроєкт
14:15 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Знамениті принцеси Disney в час пандемії коронавірусу – уявляєте собі таке? А якщо в їхній королівствах є такий же дефіцит медичних масок, як в Україні?

  • 1

    Про це вирішив пофантазувати художник Дейв Саламанка, який створив цікавий фотопроєкт.

    Результати своєї роботи митець опублікував на інстаграм-сторінці, чим привернув увагу користувачів мережі. На фото Дейв Саламанка показав знаменитих героїнь Disney – Попелюшку, Білосніжку, Жасмін, Аріель, Белль та Аврору. Красуні замінили медичні маски підручними засобами, зокрема, відром, туфелькою, чарівною лампою чи мушлями. 

    Сам Дейв Саламанка запевняє: хотів таким чином привернути увагу до важливості дотримання порад ВООЗ. Звісно, в реальних умовах не варто використовувати взуття замість маски, однак художник таки зміг в одному фотопроєкті показати і дефіцит звичайних засобів захисту від коронавірусу, і важливість їх використання.

    "Залишайтесь у безпеці та будьте здорові", – побажав автор фото. 

  • 2

    Принцеса Жасмін з лампоюПопелюшка рятувалась би від коронавірусу туфлеюА от принцеса Аврора – відромБелль використовує для захисту горнятко Білосніжці допомогла б у цьому білка

  • 3

    Русалонька рятувалась би від вірусу мушлею

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Все по темі:

Дисней, Instagram, Художник, Курйоз, Принцеси, Медичні маски, Дейв Саламанка.
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