Носії трун з Гани, які стали мемом (Відео)

Після початку пандемії ролик з танцем носіїв трун став вірусним.

Колектив носильників трун з Гани, чий танець з труною на плечах після початку пандемії став мемом, висловили подяку лікарям за їхню боротьбу з коронавірусом.

Вони також закликали людей залишатися в самоізоляції.

Як повідомляє TJournal, в мережі з'явився відеоролик зі зверненням танцюристів. На ньому лідер гурту Бенджамін Айду (Benjamin Aidoo) в оточенні своїх колег дякує медикам і говорить про важливість карантину.

"Залишайтеся вдома або приходьте потанцювати з нами", - підсумовує він.

У Гані існує традиція проводити пишні похорони і танцювати з трунами на похоронах. Відео з подібними танцями ходили в мережі не один рік, але після початку пандемії коронавірусу одне з них стало вірусним. Ролик з танцем трунарів, на який наклали трек «Astronomia» виконавця Tony Igy, став мемом.

Раніше в мережі поширилося відео, на якому поліцейські Перу з труною на плечах виконують танець з популярного мема.