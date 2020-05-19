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Вівторок, 19.05.2020
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У США лабрадор отримав звання почесного доктора наук

У США лабрадор отримав звання почесного доктора наук
11:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Пес останні 6 років допомагає студентам впоратися з психологічними проблемами.

Вірджинський політехнічний інститут в США нагородив почесним ступенем доктора наук лабрадора.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Пес останні 6 років допомагає студентам впоратися з психологічними проблемами. За участю вченого собаки провели 7,5 тисяч консультацій.

Він допомагав молоді, яка страждає від депресії, підвищеної тривожності та має проблеми зі спілкуванням. І за роки життя в університетському кампусі він став загальним улюбленцем.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах лабрадор Майя, яку від голодної смерті врятувала патрульна, нині допомагає поліцейським шукати вибухівку та навчати школярів.

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США, Доктор наук, Лабрадор, Почесне звання.
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