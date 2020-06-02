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Київський пес із притулку встановив національний рекорд

Київський пес із притулку встановив національний рекорд
17:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Національний Реєстр Рекордів зафіксував новий рекорд у категорії "Жива природа" - "Найвищі вуха у собаки". Рекорд встановив песик з притулку Умка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей рекорд нам цікавий у першу чергу не параметрами замірів, а тим, що на рекорд представлено собачку метиса - собачку з притулку. Це підкреслює те, що на рекорди України, на рекорди національні можуть претендувати не лише породисті собаки, які коштують дуже дорого. Це звичайна собачка з притулку, яка здивувала всіх своєю незвичною зовнішністю", - розповіла керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Найвищі вуха: київський пес із притулку встановив національний рекорд / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Що стосується дивовижних вух песика, то це, за її словами, результат схрещування різних порід. Досі таких рекордів до Національного Реєстру Рекордів ще не вносилося ніколи.

За результатами замірів встановлено, що вуха у собаки мають висоту до 15 см. Особливістю є те, що при таких розмірах вушка не падають.

"Сьогодні були професіонали, які зробили заміри цих вушок, ми викликали ветеринарного лікаря, і визначили, що так, справді, таких вушок високих ще не було", - зазначила Вєтрова.

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Все по темі:

Рекорд, Найвищі вуха у собаки, Національний Реєстр Рекордів, Жива природа.
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