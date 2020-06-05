У В'єтнамі відкрили готель, покритий золотом всередині і зовні (Відео)

Будівництво 25-поверхового будинку Dolce Hanoi Golden Lake зайняло понад десять років.

У В'єтнамі відкрили перший у світі готель, оздоблений зовні і всередині 24-каратним золотом.

Про це повідомляє Vietnam Insider.

Будівництво 25-поверхового будинку Dolce Hanoi Golden Lake, що розташований в центрі Ханоя, зайняло понад десять років. Перших відвідувачів готель прийняв у червні цього року.

Стіни будівлі площею 5000 квадратних метрів облицьовані керамічною плиткою з Японії, покритою справжнім золотом.

342 номери шестизіркового готелю обладнані позолоченою сантехнікою, меблями, посудом, а на даху будівлі розташовується золотий басейн. Вартість номера складає від 250 доларів на добу.

Золото для оформлення інтер'єрів раніше використовувалося також у дубайському готелі Burj Al-Arab, Trump International Hotel в Лас-Вегасі і Emirates Palace в Абу-Дабі.