Канадська армія потролила американських ультраправих і це підірвало мережу

Збройні сили Канади тролять ультраправу організацію США "Горді хлопці" (The Proud Boys), приєднавшись до ЛГБТ-флешмобу.

Днями в соцмережі Твіттер запустили флешмоб, метою якого є придушення контенту, пов'язаного з діяльністю цієї організації.

Для цього користувачі постять фотографії з ЛГБТ-парадів, відзначаючи їх хештегом #ProudBoys.

The Proud Boys, заснована в 2016 році канадсько-британським правим активістом Гевіном Макіннес, є ультраправої угрупованням. Вони прославилися своєю антимігрантські риторикою і жорстокими зіткненнями з лівими групами під час протестів руху Black Lives Matter.

До флешмобу приєдналися і Збройні сили Канади в США.