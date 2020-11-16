Скачать
Понеділок, 16.11.2020
Кремль підкуповує наших чиновників для відновлення поставок води в Крим, - Андрій Сенченко
Кремль підкуповує наших чиновників для відновлення поставок води в Крим, - Андрій Сенченко
Ринок в Харкові працює, незважаючи на карантин вихідного дня (відео)
Ринок в Харкові працює, незважаючи на карантин вихідного дня (відео)
Люди бажають смерті: після матчу з Німеччиною Зінченко довелося закрити сторінку в Instagram
Люди бажають смерті: після матчу з Німеччиною Зінченко довелося закрити сторінку в Instagram
"Бумбокс" розповіли про скандал навколо концерту у Львові
"Бумбокс" розповіли про скандал навколо концерту у Львові

Свекор раптово влаштував ревізію в будинку невістки: нецензурне відео стало хітом мережі

Свекор раптово влаштував ревізію в будинку невістки: нецензурне відео стало хітом мережі
Оновлено 10:49 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

В українському сегменті соціальних мереж за лічені дні набрало популярність відео, яке свекор зняв в будинку невістки. Автор ролика каже, що в цьому ужгородському будинку живе його син і його дівчина - блогер Вікторія Німець. Свекор не зміг стримати емоції і яскраво висловив свій "захват" від побаченого.

Зняте дійсно викликає масу питань - по всьому житлу розкидане сміття, брудна білизна і навіть фекалії.

Увага, на відео є багато нецензурної лексики (21+)!

Вікторія Німець - блогер з Ужгорода, в 2014 році удостоїлася нагороди Miss Supranational Ukraine. На її сторінку в Instagram підписані більше 24 тисяч осіб.

Варто відзначити, що на сторінці Вікторії в Instagram є кадри із знятого на відео житла.

Судячи з фото в блозі, Вікторія живе досить забезпечено і доглядає за собою.

Німець вже відреагувала на відео, назвавши реакцію мережі "булінгом".

"Виявляється, епідемія COVID-19, глобальна економічна криза, землетрус в Туреччині, навіть вибори мера Ужгорода - ніщо в порівнянні з неприбраною квартирою", - написала вона.

Відзначимо, що на днях блогер з Олександрії в гонитві за переглядами підпалив автомобіль і з'їхав на ньому в кар'єр. За це його розкритикували в мережі, змусивши виправдовуватися за забруднення навколишнього середовища.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ужгород, Блогери, Вікторія Німець.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кремль підкуповує наших чиновників для відновлення поставок води в Крим, - Андрій Сенченко
02 Свекор раптово влаштував ревізію в будинку невістки: нецензурне відео стало хітом мережі
03 "Миротворці" Путіна обладнали спостережні пости в Карабасі: де вони знаходяться на мапі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Росії розповіли, як діти Путіна і його друзів беруть владу у свої руки
У Росії розповіли, як діти Путіна і його друзів беруть владу у свої руки
У київському ресторані Havana провели жорстке затримання через роботу під час вихідного дня: думки в мережі розділилися
У київському ресторані Havana провели жорстке затримання через роботу під час вихідного дня: думки в мережі розділилися
Спалені будинки і спиляні дерева: що залишається в Карабасі після відходу вірмен
Спалені будинки і спиляні дерева: що залишається в Карабасі після відходу вірмен
Злість і огида: Ксенія Мішина розповіла про скандал на шоу &quot;Холостячка&quot;
Злість і огида: Ксенія Мішина розповіла про скандал на шоу "Холостячка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся