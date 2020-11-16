Свекор раптово влаштував ревізію в будинку невістки: нецензурне відео стало хітом мережі

В українському сегменті соціальних мереж за лічені дні набрало популярність відео, яке свекор зняв в будинку невістки. Автор ролика каже, що в цьому ужгородському будинку живе його син і його дівчина - блогер Вікторія Німець. Свекор не зміг стримати емоції і яскраво висловив свій "захват" від побаченого.

Зняте дійсно викликає масу питань - по всьому житлу розкидане сміття, брудна білизна і навіть фекалії.

Увага, на відео є багато нецензурної лексики (21+)!

Вікторія Німець - блогер з Ужгорода, в 2014 році удостоїлася нагороди Miss Supranational Ukraine. На її сторінку в Instagram підписані більше 24 тисяч осіб.

Варто відзначити, що на сторінці Вікторії в Instagram є кадри із знятого на відео житла.

Судячи з фото в блозі, Вікторія живе досить забезпечено і доглядає за собою.

Німець вже відреагувала на відео, назвавши реакцію мережі "булінгом".

"Виявляється, епідемія COVID-19, глобальна економічна криза, землетрус в Туреччині, навіть вибори мера Ужгорода - ніщо в порівнянні з неприбраною квартирою", - написала вона.

Відзначимо, що на днях блогер з Олександрії в гонитві за переглядами підпалив автомобіль і з'їхав на ньому в кар'єр. За це його розкритикували в мережі, змусивши виправдовуватися за забруднення навколишнього середовища.