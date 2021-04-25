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Грайливі і кмітливі: Меми і прикольні відео з кішками, які посміхнуть

Грайливі і кмітливі: Меми і прикольні відео з кішками, які посміхнуть
Оновлено 15:38 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Поганий настрій через останній вихідний перед робочим тижнем? Нічого страшного!

"Телеграф" зібрав в одному місці кілька сміховинних приколів з котами, які зарядять позитивом на весь вечір і подарують читачам приємні емоції від перегляду. Не забудьте поділитися посиланням зі своїми друзями!

Самий ідеальний приклад сумлінного касира в магазині:

Факт: Кішки завжди приземляються на лапи. Але не всі...)

Ага... Або відкусить палець і навіть не вибачиться (((

Якби "Титанік" зняли коти:

Хлопчака нікому обійняти навіть, ех (

Той випадок, коли поскупився на нормальний атракціон:

І так кожен клятий ранок ...)

Коли не час і не місце, а подружній обов'язок виконувати все-таки потрібно:

З куркою - є, а ось з собакою, хай би воно, немає.

"Таксі-3" - режисерська версія:

У будь-якій ситуації говори: "Я не знаю"!))

А сухого корму для котів, які мешкають в квартирі з собакою, все одно немає ((

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 64

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Картинки, Коти, Приколі, Тварини, Меми.
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