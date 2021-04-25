Грайливі і кмітливі: Меми і прикольні відео з кішками, які посміхнуть

Поганий настрій через останній вихідний перед робочим тижнем? Нічого страшного!
"Телеграф" зібрав в одному місці кілька сміховинних приколів з котами, які зарядять позитивом на весь вечір і подарують читачам приємні емоції від перегляду. Не забудьте поділитися посиланням зі своїми друзями!
Самий ідеальний приклад сумлінного касира в магазині:
Факт: Кішки завжди приземляються на лапи. Але не всі...)
Ага... Або відкусить палець і навіть не вибачиться (((
Якби "Титанік" зняли коти:
Хлопчака нікому обійняти навіть, ех (
Той випадок, коли поскупився на нормальний атракціон:
І так кожен клятий ранок ...)
Коли не час і не місце, а подружній обов'язок виконувати все-таки потрібно:
З куркою - є, а ось з собакою, хай би воно, немає.
"Таксі-3" - режисерська версія:
У будь-якій ситуації говори: "Я не знаю"!))
А сухого корму для котів, які мешкають в квартирі з собакою, все одно немає ((