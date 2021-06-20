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Неділя, 20.06.2021
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Невловимий, кіт-"катастрофа" і незручна ситуація з горщиком: смішні картинки і меми з котами за тиждень
15:15 Сьогодні Телеграф Фото: pexels

Коти люблять господарювати всюди, не тільки у себе вдома: вони крадуть особисті речі, лазять по столах, п'ють воду з крана і знищують все навколо (згадаємо про шпалери). Господарі не встигають злитися на своїх пухнастих хуліганів (а спробуй їх наздогнати!), адже їх витівки розсмішать кожного, навіть самого похмурого.

"Телеграф" зібрав в матеріалі найсмішніші фото- і відеоприколи, які подарують відмінний настрій.

Кіт на прізвисько "Катастрофа"

А було якось інакше?)

І так кожного дня...

Ми - команда:

"База" не відповідає

Якщо вам сподобалися приколи з кішками, перейдіть за цим посиланням за черговою порцією юморних мемів і відео-приколів.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 86

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Коти, Приколі, Тварини, Сміх.
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