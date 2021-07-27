Пес, який страждав від спеки, став зіркою соцмереж (зворушливе відео)

Спека втомлює не тільки людей, а й тварин. Щоб допомогти своєму улюбленцю - собаці породи самоїд, господарі придумали для нього "повітряний коридор". На табуретку вони встановили вентилятор, а для собаки зробили з підодіяльника "охолоджуючу будку". Відео одразу стало вірусним в соцмережах.

Відео в понеділок, 26 липня, опублікував портал 9gag.

На відео, яке моментально розлетілося по соцмережах видно, що собака отримує задоволення від прохолодного повітря і благородно лежить в своєму новому притулку від спеки. Під впливом прохолодного повітря собака дивиться на вентилятор і починає потроху засипати.

Раніше "Телеграф" публікував зворушливу підбірку фото кумедних тварин з усієї планети.

Нагадаємо, 1 серпня в Україні завершиться короткочасне похолодання і в більшість регіонів повернеться сильна спека. За інформацією синоптиків, на початку цього тижня на більшій території країни погоду ще буде обумовлювати антициклон. Опадів в цей період не очікується. З другої половини тижня в денний і вечірній час можливі грозові дощі в західних і центральних областях.