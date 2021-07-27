Скачать
Вівторок, 27.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи
Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи
Знаходиться на ШВЛ: що відомо про стан Кравчука через місяць після госпіталізації
Знаходиться на ШВЛ: що відомо про стан Кравчука через місяць після госпіталізації
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Яке свято 27 липня: народні прикмети і заборони
Яке свято 27 липня: народні прикмети і заборони

Пес, який страждав від спеки, став зіркою соцмереж (зворушливе відео)

Пес, який страждав від спеки, став зіркою соцмереж (зворушливе відео)
04:27 Сьогодні Телеграф

Спека втомлює не тільки людей, а й тварин. Щоб допомогти своєму улюбленцю - собаці породи самоїд, господарі придумали для нього "повітряний коридор". На табуретку вони встановили вентилятор, а для собаки зробили з підодіяльника "охолоджуючу будку". Відео одразу стало вірусним в соцмережах. 

Відео в понеділок, 26 липня, опублікував портал 9gag

На відео, яке моментально розлетілося по соцмережах видно, що собака отримує задоволення від прохолодного повітря і благородно лежить в своєму новому притулку від спеки. Під впливом прохолодного повітря собака дивиться на вентилятор і починає потроху засипати. 

Раніше "Телеграф" публікував зворушливу підбірку фото кумедних тварин з усієї планети. 

Нагадаємо, 1 серпня в Україні завершиться короткочасне похолодання і в більшість регіонів повернеться сильна спека. За інформацією синоптиків, на початку цього тижня на більшій території країни погоду ще буде обумовлювати антициклон. Опадів в цей період не очікується.  З другої половини тижня в денний і вечірній час можливі грозові дощі в західних і центральних областях.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
Перегляди: 22

Все по темі:

Собака, Відео, Спека, самоїд.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Знаходиться на ШВЛ: що відомо про стан Кравчука через місяць після госпіталізації
02 Тепер без балів: в Україні вводиться нова система оцінювання для молодших класів
03 Рєпін, Пікассо і Малевич в звичайному селі на Харківщині: як Пархомівський музей руйнує стереотипи
04 Експерти попереджають про побічний ефект вакцини "Johnson & Johnson": Що про це відомо?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Американці хочуть випробовувати в Україні ліки проти Covid-19 в Мінздраві пояснили, чому вибрали нас
Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Жодного медика - в Україні впала кількість нових випадків COVID-19
Кандидатка у канцлери Німеччини &quot;№1&quot; потрапила в расистський скандал: подробиці
Кандидатка у канцлери Німеччини "№1" потрапила в расистський скандал: подробиці
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ &quot;накрила&quot; проросійську ботоферму на Заході України
Створили понад 12 тисяч акаунтів: СБУ "накрила" проросійську ботоферму на Заході України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся