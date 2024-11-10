Смартфон перестане швидко розряджатися: змініть ці настройки

Багато функцій гаджета працюють у фоновому режимі

Швидке розрядження смартфона перетворюється на щоденну незручність, оскільки доводиться відправлятися на на пошуки зарядного пристрою в самий невідповідний момент. Уникнути цього можна, налаштувавши деякі функції пристрою – так батарея протримається значно довше.

Що потрібно зробити, щоб телефон перестав швидко втрачати заряд, розказано у матеріалі "УНІАН". Слід скористатися цими рекомендаціями.

Як зберегти заряд на смартфоні

Вимкніть фонову роботу програм

Деактивація цієї функції може помітно скоротити витрати заряду, оскільки багато програм залишаються активними навіть у сплячому режимі, періодично оновлюючи дані та споживаючи ресурси. Коли фонові процеси обмежені, смартфон витрачає менше енергії, оскільки процесор та оперативна пам’ять завантажені мінімально. Це може знизити витрату заряду на 10-20%, залежно від кількості додатків, що активно працюють у фоні.

Вимкніть анімації та спецефекти

Анімації, такі як плавні переходи між екранами та анімація додатків, вимагають додаткових обчислювальних ресурсів від процесора та графічного чіпа, що підвищує навантаження на пристрій та скорочує час роботи без підзарядки. Залежно від пристрою, відключення анімацій може знизити витрату заряду на 5-15%.

Вимкніть Always-on Display

Ця функція потребує постійного використання пікселів екрана для відображення часу, повідомлень або іншої інформації, що призводить до додаткової витрати енергії. Коли Always-on Display вимкнено, екран не споживає енергію, якщо телефон не використовується, а це знижує загальне навантаження на батарею. Залежно від моделі пристрою відключення цієї функції може збільшити час роботи на 5-10%.

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