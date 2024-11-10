Трюк із свічкою допоможе скоротити витрати на опалення: що потрібно зробити

Дорогоцінне тепло може губитися через нещільно закрите вікно

Негерметичні вікна можуть значно знижувати енергоефективність вашого будинку, адже через мікроскопічні щілини тепло йде назовні. Це не тільки збільшує рахунки за опалення, а й призводить до утворення плісняви через проникнення холодного повітря.

Професіонали зазвичай виявляють витоку за допомогою тепловізорів, але існує простий спосіб, який доступний кожному. Перевірити герметичність вікна можна за допомогою свічки або ароматичної палички — для цього потрібно лише кілька хвилин.

Як провести перевірку герметичності

Переконайтеся, що у приміщенні немає протягів та сторонніх джерел повітря, щоб тест був максимально точним. Засвітіть звичайну чайну свічку або ароматичну паличку, тому що навіть невелике коливання полум’я або напряму диму допоможе виявити витік повітря.

Обережно піднесіть свічку до віконної рами, водячи вздовж ущільнювачів і стиків. Якщо полум’я свічки коливається або дим від ароматичної палички відхиляється убік, це явна ознака витоку повітря через негерметичні ділянки.

Будьте обережні, щоб не підносити вогонь надто близько до штор або інших легкозаймистих матеріалів.

Чому важливо стежити за герметичністю вікон

Герметичні вікна не лише знижують енерговтрати, а й перешкоджають розвитку плісняви. Регулярно очищайте ущільнювачі та стежте за чистотою вікна, щоб підтримувати їхню функціональність. Проста перевірка допоможе вам виявити та усунути витоку, зберігаючи тепло та комфорт у вашому будинку.

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