Як зустрічати Новий 2023 рік, щоб задобрити його господаря: поради як сподобатися Чорному Водяному Кролику

У 2023 році краще менше базікати, а більше робити

Менш за місяць залишилося до одного з найбільш довгоочікуваних та улюблених багатьма святами — до Нового року. У 2023 році покровителем і господарем року став маленький і дуже милий звірятко — Кролик, проте не варто дивитися на його розміри та милоту. Якщо поставитися до його зустрічі необережно — щасливого року вам не бачити. Щоб такого не сталося, ми розповідаємо, як правильно зустрічати 2023 рік Кролика, а саме Чорного Водяного.

Як правильно зустрічати рік Чорного Кролика

Чорний Водяний Кролик — тварина добродушна і скромна, але при цьому дуже привітна, тому 2023 сприятливий для нових знайомств, спілкування з друзями та прийому гостей. Також цей рік — це слушний період для вступу в офіційний шлюб.

Символ 2023 року дуже любить комфорт

Однак не варто забувати, що кролик — це ще й боягузлива й дуже обережна тварина, а це означає, що в новому році всі рішення потрібно кілька разів обмірковувати, бути практичнішими і допитливішими. Також важливо ретельно стежити за порядком, адже Кролик не виносить хаосу як у думках, так і роботі. Крім цього ні в якому разі не можна виявляти гордість і зарозумілість — ці якості Кролик не виносить.

І звичайно ж не забувайте, що разом із Кроликом опікуватися 2023 року буде також Чорний Кіт.

Як прикрасити будинок на Новий рік 2023

Жодних яскравих та соковитих відтінків бути не повинно. І особливо це стосується червоного кольору. У пріоритеті – зелений, білий та сірий. Також у будинку мають бути квіти, але тільки не штучні, а живі.

Заберіть з інтер’єру картинки із зображенням тигра, щоб Кролик та Кіт не відчували суперництво.

В принципі, вся атмосфера в будинку бажано, щоб була в м’яких і теплих тонах.

Кролик любить все, що пов’язане із живою природою

Щоб залучити удачу в життя, потрібно розмістити в будинку золотисту фігурку Кролика, який сидить на монетах. Зазначимо, що такий талісман потрібно купити обов’язково перед тим, як зустрічати 2023 рік. Фігурку краще розташувати на підвіконні.

Якщо ви хочете стати більш терплячим і доброзичливим у стосунках, придбайте фігуру Кролика, який стоїть на задніх лапах. При цьому мордочка у тварини має бути витягнутою.

Щоб задобрити Фортуну, допоможе фігурка Кролика, який у лапах тримає моркву.

Куди піти на Новий рік 2023

Новий рік – це свято сімейне, а Кролик та Кіт любить все, що пов’язано з будинком, затишком та прийомом гостей. Отже, організовувати це свято краще у колі рідних та близьких. Жодних великих і галасливих компаній — нехай поряд будуть лише найвірніші люди.

Ідеї з приводу ресторану, кафе чи бару потрібно одразу ж відставити

Яке вбрання вибрати на Новий рік 2023

У 2023 році можна собі дозволити різні відтінки та стиль в одязі. Наприклад, Кролику подобається чорний колір, але його краще розбавити блискучими аксесуарами, які трохи нагадують Водну стихію.

Не забувайте, що Кіт із трьома відтінками у забарвленні – до успіху! Отже, в одязі можна використовувати три різні тони у гармонійному поєднанні.

А ось чого не варто робити — то це занадто експериментувати і креативити. Краще вибрати легше, доступніше і натуральне вбрання.

Які страви обрати на Новий рік 2023

У 2023 році у нас одразу два господарі – Кролик та Кіт. Значить, догодити їм треба обом. Очевидно, що на столі не повинно бути смаженого кролика чи тушкованої зайчатини. А ось овочеві салати з морквою та капустою – цілком чудовий варіант.

Також на столі повинні бути рибні страви, адже всі Котики люблять рибу. Це можуть бути різні страви (бутерброди, салати, гаряче) із сьомги та лосося. Соус із додаванням молока чи сметани також сподобається покровителю року. У центрі столу – свинина чи курка.

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