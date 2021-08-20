День незалежності України: дата і історія свята

День незалежності України відзначається 24 серпня.

День Незалежності України — одне з найважливіших свят для кожного українця, адже саме в цей день 30 років тому почалася нова епоха для країни і її жителів.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР затвердила Акт проголошення незалежності України, а остаточно День незалежності був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

У День незалежності проходить безліч урочистих і масових святкових заходів. У 2021 році святкування Дня незалежності України буде проходити протягом трьох днів.

Традиційно в День незалежності України в столиці проходить військовий парад. Відзначимо, що 18 серпня в Києві на репетицію вийшли тисячі військових, і військова техніка з авіацією.

Також в День незалежності проводяться різні розважальні заходи: виставки, концерти, фестивалі.

Цікаві факти:

Перший документ про державний суверенітет був прийнятий 16 липня 1991 року.

Відразу по завершенню засідання УРСР 24 серпня 1991 року опозиціонери виконали гімн Українських Січових стрільців прямо біля трибуни.

Під час сесії В’ячеслав Чорновіл і його соратники розгорнули під куполом парламенту величезний жовто-блакитний прапор.

Перший військовий парад на честь Дня незалежності пройшов в 1994 році.

Раніше "Телеграф" писав, що через проведення репетиції параду в Києві перекриють частину вулиць — повний список.