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День незалежності України: дата і історія свята

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День незалежності України: дата і історія свята Новина оновлена 19 серпня 2021, 13:08
День Незалежності України

День незалежності України відзначається 24 серпня.

День Незалежності України — одне з найважливіших свят для кожного українця, адже саме в цей день 30 років тому почалася нова епоха для країни і її жителів.

24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР затвердила Акт проголошення незалежності України, а остаточно День незалежності був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

У День незалежності проходить безліч урочистих і масових святкових заходів. У 2021 році святкування Дня незалежності України буде проходити протягом трьох днів.

Традиційно в День незалежності України в столиці проходить військовий парад. Відзначимо, що 18 серпня в Києві на репетицію вийшли тисячі військових, і військова техніка з авіацією.

Також в День незалежності проводяться різні розважальні заходи: виставки, концерти, фестивалі.

Цікаві факти:

  • Перший документ про державний суверенітет був прийнятий 16 липня 1991 року.
  • Відразу по завершенню засідання УРСР 24 серпня 1991 року опозиціонери виконали гімн Українських Січових стрільців прямо біля трибуни.
  • Під час сесії В’ячеслав Чорновіл і його соратники розгорнули під куполом парламенту величезний жовто-блакитний прапор.
  • Перший військовий парад на честь Дня незалежності пройшов в 1994 році.

Раніше "Телеграф" писав, що через проведення репетиції параду в Києві перекриють частину вулиць — повний список.

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