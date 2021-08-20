Повня у серпні 2021 — Блакитний Місяць принесе щасливі зміни
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Блакитний Місяць принесе щасливі зміни і гармонію.
У серпні повня настане 22 числа. Над Землею зійде так званий Блакитна Місяць. Він отримав свою назву завдяки тому, що через запиленість атмосфери супутник землі має не сірий, а блакитний відтінок. Астрологи зазначають, що повня принесе щасливі зміни в житті різних зодіакальних представників.
Повня у серпні: коли настане
Точний час, коли настане повний місяць 22 серпня в 2021 році — 15:02. Місяць буде перебувати в знаку Зодіаку Водолій.
Особливості повні в серпні
Блакитний Місяць — досить рідкісне астрономічне явище. Через це воно вважається енергетично потужним. У цей день спостерігається підйом енергії, загострення почуттів. Може бути складно контролювати свої емоції. В повний місяць великий ризик конфліктів і сварок.
Крім того, в період повного місяця спостерігається максимальна народжуваність дітей.
Що можна робити в повню 22-го серпня
Повня у серпні добре підійде для нових починань. Добре в цей день буде відправитися за покупками і оновити гардероб.
Також в цей день можна планувати поїздки і інвестувати в нові проекти. Дівчатам добре буде присвятити день догляду за волоссям і шкірою.
Крім того, астрологи радять у цей день організовувати романтичні зустрічі і налагоджувати контакти з близькими. Не нервуйте.
Що не можна робити в повний місяць 22-го серпня
У цей день не варто витрачати великі суми грошей на непотрібні покупки. Також з великою обережністю треба ставитися до кредитів, а краще взагалі їх не брати. Також не варто займатися важкою фізичною роботою.
Гороскоп на 22 серпня
У цей день астрологи обіцяють приємні зміни для всіх знаків Зодіаку. У цей день потрібно зберігати спокій і уникати негативних думок. Зірки будуть прихильні до спокійних і врівноважених людей.
Місячний календар на серпень 2021
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