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Якщо відпочинок пішов не за планом: перша допомога при опіках

Автор
Г. Лубенець
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Автор
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Якщо відпочинок пішов не за планом: перша допомога при опіках Новина оновлена 21 серпня 2021, 22:08
Багаття

Прості рекомендації від МОЗ.

На довгих вихідних перед Днем Незалежності багато українців вирушили на пікнік на природу. У зв’язку з цим МОЗ України вирішив нагадати, що робити в разі якщо "шашлички" пішли не за планом і людина отримала опік.

Пам’ятку було оприлюднено в Фейсбук МОЗ.

Насамперед, кажуть в міністерстві, необхідно прибрати потерпілого від "джерела опіку", але при цьому варто бути обережним, щоб не обпектися самим. Потім варто зняти одяг і прикраси з місця опіку і протягом 20 хвилин охолоджувати його прохолодною водою. Відзначається, що лід для цих цілей використовувати не можна.

Необхідно також пити багато рідини для запобігання інтоксикації. У разі, якщо уражене місце болить, то можна прийняти знеболююче.

При цьому лікарі забороняють наносити на ранки рослинне масло, сік алое, кефір або сметану. Також вони закликають не проколювати пухирі, які могли утворитися на місці ураження.

Якщо ж такий лопнув сам, то необхідно закрити його стерильною пов’язкою.

Як повідомлялося раніше, на День Незалежності синоптики прогнозують в Україні в основному жарку погоду, однак місцями можливі дощі.

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