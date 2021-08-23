23 серпня наші вшановується пам’ять преподобного Лаврентія і відзначається День Державного Прапора України.

23 серпня православна церква вшановує пам’ять Лаврентія Римського, якому часто моляться про захист від хвороб.

Святий Лаврентій був архідияконом римської християнської громади, він стежив за майном церкви, а також дбав про бідних. У народі святий мученик вважався цілителем хвороб очей. Люди вірили, що святий може повернути зір і зняти пристріт і порчу.

Святий Лаврентій

У народі дату 23 серпня прозвали Лаврентій-зоречник через червоних ранкових і вечірніх заграв.

Вважається, що якщо з ранку 23 серпня вмитися джерельною водою, то можна зберегти молодість і красу надовго. Також люди вірили, що роса, що випала в цей день, вважається цілющою.

Що не можна робити 23 серпня 2021 року:

Не слід цього понеділка купатися у відкритих водоймах.

Чи варто 23 серпня одягатися в темний одяг.

Не можна шити, вишивати.

Не можна займатися будівельними роботами.

Не можна лінуватися.

Народні прикмети 23 серпня:

Якщо вода спокійна, прийдешня осінь і зима не будуть надто суворими;

Сильна спека або сильні дощі — до затяжної і мокрої осені;

Дощ і тепло — рибалка буде вдалою;

Багато вродило жолудів — в наступному році урожай на полях хороший буде;

Іній на траві — зима буде ранньою і холодною;

Листя липи жовтіють знизу — озимі щедро вродять.

Також, 23 серпня відзначається День Державного Прапора України.