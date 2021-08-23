23 серпня українці святкують одне з найважливіших свят країни — День Державного прапора.

За день до Дня незалежності, 23 серпня в Україні відзначають ще одне свято — День Державного прапора країни, — один з найважливіших свят українців.

В цей день в Києві біля Верховної Ради відбулася офіційна церемонія підняття національного прапора, на якій були присутні народні депутати, українські військові та журналісти.

День Державного прапора України почали відзначати з 2004 року, і до цього дня у багатьох містах країни урочисто піднімають українські прапори.

Зі святом 23 серпня вітають і наші українські зірки. У соцмережах селебріті публікують вітальні пости з фото і відео, на якому є зображення прапора.

Так, Джамала, яка в цей день також виступає на відкритті саміту "Кримської платформи", виклала відео презентації спільно пісні зі співачкою TAYANNA, яку виконавиці випустили в п’ятницю, 20 серпня.

"З Днем Державного Прапора. Це "Моя Земля", моя країна", — написала Джамала.

Фронтмен та засновник групи DZIDZIO Михайло Хома розмістив анімаційну листівку з прапором України, де написав: "Два кольори мої два кольори. Вітаю всіх з Днем Державного Прапора України".

Колишня дружина українського боксера В’ячеслава Узелкова, відомий фітнес-тренер Марина Боржемська привітала зі святом, виклавши своє фото в Інстаграмі, на якому вона позує з прапором країни.

"З днем Державного прапора України. Де б ми не знаходилися, синьо-жовте поєднання завжди нагадує дім та Україну", — написала Боржемська.

Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик опублікувала фото в красивому платті з вишивкою: "З Днем державного прапора!".

Нагадаємо, що у вівторок, 24 серпня, Україна відзначає 30-річчя Незалежності.