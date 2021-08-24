Горіховий Спас: коли відзначається в 2021 році, значення свята
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Горіховий Спас відзначається після Медового і Яблучного Спасів.
На наступний день після свята Успіння Богородиці православні християни відзначать Горіховий Спас. Інша назва свята — Хлібний Спас. Цей день в народі символізує закінчення збору врожаю.
Горіховий Спас: коли святкують у 2021 році
Горіховий Спас є третім в черзі святом, присвяченим Ісусу Христу — Спасителеві, під час яких в церкві заведено висвітлювати плоди нового врожаю. Горіховий Спас відзначається після Медового і Яблучного Спасів. У цього свята фіксована дата. Він відзначається щорічно 29 серпня.
Горіховий Спас: значення свята
На Горіховий Спас остаточно приходить осінь і вступає в свої права. Горіховий Спас в народі завжди символізував закінчення літа і збору врожаю. У цей день заведено освячувати в церкві горіхи, колосся і зерно свіжого врожаю. На Горіховий врятував печуть хліб з борошна свіжого врожаю, щоб пригостити ним друзів і близьких.
На Горіховий Спас можна шумно веселитися, розпивати алкоголь, сваритися, лихословити, займатися важкою роботою, а також бажати комусь зла, адже воно може повернутися.
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