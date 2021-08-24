Рус

З Днем Незалежності, Україно: Google привітав українців зі святом

Дата публікації
Читати російською
Автор
29
З Днем Незалежності, Україно: Google привітав українців зі святом Новина оновлена 24 серпня 2021, 08:09
День незалежності України 2021

Google розмістив на головній сторінці привітання з Днем незалежності України.

У вівторок, 24 серпня, Україна відзначає своє "день народження" і за сумісництвом одне з найважливіших державних свят — День незалежності. У 2021 році країні "виповнюється" 30 років.

Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн

Компанія Google вирішила також відзначити це свято і присвятила українцям особливий святковий Doodle/дудл. У День незалежності України на головній сторінці пошуковика красується стилізоване зображення козацької чайки з українським тризубом на вітрилі на тлі кольорів державного прапора.

"Сьогоднішній Doodle святкує День незалежності України, щорічне святкування багатої культурної спадщини країни і її шляху до свободи" — відзначають в описі дудла.

Google Doodle на честь Дня незавівімості України
Google Doodle на честь Дня незавівімості України

"Телеграф" приєднується до привітань з Днем незалежності України та пропонує Вам підбірку красивих листівок і вітальних картинок, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з 30-річчям України.

Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Україна
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Дата публікації
Категорія
Напередодні Дня незалежності бойовики "привітали" Україну новими обстрілами, є загиблий
Напередодні Дня незалежності бойовики "привітали" Україну новими обстрілами, є загиблий
Дата публікації
Категорія
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
Дата публікації
Категорія
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Дата публікації
Категорія
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер