З Днем Незалежності, Україно: Google привітав українців зі святом

Google розмістив на головній сторінці привітання з Днем незалежності України.

У вівторок, 24 серпня, Україна відзначає своє "день народження" і за сумісництвом одне з найважливіших державних свят — День незалежності. У 2021 році країні "виповнюється" 30 років.

Компанія Google вирішила також відзначити це свято і присвятила українцям особливий святковий Doodle/дудл. У День незалежності України на головній сторінці пошуковика красується стилізоване зображення козацької чайки з українським тризубом на вітрилі на тлі кольорів державного прапора.

"Сьогоднішній Doodle святкує День незалежності України, щорічне святкування багатої культурної спадщини країни і її шляху до свободи" — відзначають в описі дудла.

Google Doodle на честь Дня незавівімості України

"Телеграф" приєднується до привітань з Днем незалежності України та пропонує Вам підбірку красивих листівок і вітальних картинок, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з 30-річчям України.