З Днем Незалежності, Україно: Google привітав українців зі святом
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Google розмістив на головній сторінці привітання з Днем незалежності України.
У вівторок, 24 серпня, Україна відзначає своє "день народження" і за сумісництвом одне з найважливіших державних свят — День незалежності. У 2021 році країні "виповнюється" 30 років.
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Компанія Google вирішила також відзначити це свято і присвятила українцям особливий святковий Doodle/дудл. У День незалежності України на головній сторінці пошуковика красується стилізоване зображення козацької чайки з українським тризубом на вітрилі на тлі кольорів державного прапора.
"Сьогоднішній Doodle святкує День незалежності України, щорічне святкування багатої культурної спадщини країни і її шляху до свободи" — відзначають в описі дудла.
"Телеграф" приєднується до привітань з Днем незалежності України та пропонує Вам підбірку красивих листівок і вітальних картинок, щоб Ви могли привітати своїх рідних і близьких з 30-річчям України.
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