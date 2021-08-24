Білява дівчинка стала зіркою параду в Києві і змусила Зеленського пустити сльозу (фото і відео)

Маленька дівчинка, яка уособлювала образ України в театральній постановці, стала справжньою зіркою параду в Києві.

У вівторок, 24 серпня 2021 року Україна відзначає 30-ту річницю незалежності. На честь цієї події в кожному куточку України проходять урочисті заходи.

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Столиця України почала відзначати найважливіше державне свято військовим парадом, під час якого показали театралізоване дійство про історію України від найдавніших часів до сучасності. Відзначимо, що при перегляді постановки президент України Володимир Зеленський не втримався і пустив сльозу.

Головною героїнею перформансу стала білява дівчинка, яка уособлювала образ України. Відзначимо, що пізніше вона також виконала пісню "Україна", пересуваючись в центрі величезного жовто-блакитної квітки, в завершенні параду.

У мережі висунули припущення, що ця дівчинка — це дочка підполковника запасу Володимира Федченко, до якого вона підбігла в кінці театральної постановки. Однак доказів цього немає.

Раніше "Телеграф" писав, що в День Незалежності вручили звання героїв України п’ятьом людям.