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"Красива пара": Комаров і Кучеренко в вишиванках привітали з Днем незалежності (фото)

Автор
Т. Кармазіна
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"Красива пара": Комаров і Кучеренко в вишиванках привітали з Днем незалежності (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 19:30
Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Подружжя привітали зі святом кожного українця.

Українські телеведучі, подружжя Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко, які одружилися в червні 2019 року, привітали українців з Днем незалежності, в честь якого у вівторок, 24 серпня, у всіх куточках країни були проведені урочисті заходи та паради.

На своїй офіційній сторінці в Інстаграмі Кучеренко опублікувала фото, на якому вона з чоловіком позують в центрі Києва в красивих нарядах з вишивкою. 23-річна ведуча телепередачі "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV зображена в синій сукні з відкритими плечима, в той час як Комаров — в чорній сорочці з синьо-білою вишивкою і в джинсах.

"З Днем незалежності, Україно. Зі святом кожного українця! Нехай нас завжди об’єднує любов до нашої країни і один до одного", — відписала Олександра.

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко
Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Шанувальники пари відзначили в коментарях, що вони вийшли дуже красивими.

На своїй сторінці в соцмережі Дмитро опублікував вирізку зі своєї програми про подорожі "Світ навиворіт", на яких показано, як ведучий пригощає мешканців інших країн українським салом і дарує їм вишиванки.

Нагадаємо, що недавно Комаров почав вести передачу про туризм в Україні "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". У понеділок, 23 серпня, ведучий показав неймовірну красу Шацьких озер на Волині.

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