Коли Горіховий Спас у 2021 році: що можна і не можна робити в свято
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29 серпня 2021 року відзначається Горіховий Спас.
Після великого свята Успіння Пресвятої Богородиці, що святкується 28 серпня, відзначається завершальне свято літа — Третій, Горіховий Спас. Дата свята не переходить, щороку він припадає на 29 серпня, і символізує собою закінчення збору врожаю.
Третій Спас називають Горіховим тому, що з цього дня можна їсти горіхи, однак тільки після освячення їх в церкві. Також в цей день заведено освячувати воду.
У цей день за традицією закінчували збирання врожаю і пекли перший коровай з нового борошна. Через це друга назва свята — Хлібний Спас.
Через велику кількість роботи в цей день, зазвичай свято не відзначали масовими гуляннями. Однак, оскільки закінчується піст, то можна дозволити собі накрити великий стіл з непісною випічкою.
Що не можна робити на Горіховий Спас:
- Не бажано влаштовувати гучні гуляння та розпивати алкоголь.
- Не можна сваритися і лихословити.
- Не варто займатися важкою роботою, тільки якщо відкласти її не можна.
- Не можна бажати комусь зла.
Раніше, "Телеграф" писав, як приготувати смачну паляницю з маком до святкового столу.
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