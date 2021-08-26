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Коли Горіховий Спас у 2021 році: що можна і не можна робити в свято

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Коли Горіховий Спас у 2021 році: що можна і не можна робити в свято Новина оновлена 25 серпня 2021, 16:49
Горіховий спас 2021

29 серпня 2021 року відзначається Горіховий Спас.

Після великого свята Успіння Пресвятої Богородиці, що святкується 28 серпня, відзначається завершальне свято літа — Третій, Горіховий Спас. Дата свята не переходить, щороку він припадає на 29 серпня, і символізує собою закінчення збору врожаю.

Третій Спас називають Горіховим тому, що з цього дня можна їсти горіхи, однак тільки після освячення їх в церкві. Також в цей день заведено освячувати воду.

У цей день за традицією закінчували збирання врожаю і пекли перший коровай з нового борошна. Через це друга назва свята — Хлібний Спас.

Через велику кількість роботи в цей день, зазвичай свято не відзначали масовими гуляннями. Однак, оскільки закінчується піст, то можна дозволити собі накрити великий стіл з непісною випічкою.

Що не можна робити на Горіховий Спас:

  • Не бажано влаштовувати гучні гуляння та розпивати алкоголь.
  • Не можна сваритися і лихословити.
  • Не варто займатися важкою роботою, тільки якщо відкласти її не можна.
  • Не можна бажати комусь зла.

Раніше, "Телеграф" писав, як приготувати смачну паляницю з маком до святкового столу.

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