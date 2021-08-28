Коли День шахтаря в 2021 році: дата і історія свята

День шахтаря в Україні в 2021 році відзначається 29 серпня.

Щорічно в останню неділю серпня в Україні своє професійне свято відзначають представники однієї з найнебезпечніших професій — День шахтаря. Дата події унікальна для кожного року, і в 2021 році припадає на 29 серпня.

Свято було засновано в 1993 році указом президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості.

Кінець серпня був обраний для святкування Дня шахтаря невипадково. 31 серпня 1935 року шахтар Олексій Стаханов зробив трудовий подвиг і за зміну видобув 102 тонни вугілля, при нормі 7 тонн. З того часу в історію увійшли такі слова, як "стахановец" і "працювати по-стахановськи".

Традиційно в цей день проводять різні концерти і урочисті заходи, а кращим співробітникам вручають нагороди. Також в цей день згадують і загиблих під час роботи шахтарів.

Також, 29 серпня 2021 року відзначається Горіховий Спас. Раніше, " Телеграф" писав про головні заборони цього дня.