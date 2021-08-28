Рус

Коли День шахтаря в 2021 році: дата і історія свята

Дата публікації
Читать на русском
Автор
29
Коли День шахтаря в 2021 році: дата і історія свята Новина оновлена 27 серпня 2021, 16:05
День шахтаря в 2021 році

День шахтаря в Україні в 2021 році відзначається 29 серпня.

Щорічно в останню неділю серпня в Україні своє професійне свято відзначають представники однієї з найнебезпечніших професій — День шахтаря. Дата події унікальна для кожного року, і в 2021 році припадає на 29 серпня.

Свято було засновано в 1993 році указом президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості.

Кінець серпня був обраний для святкування Дня шахтаря невипадково. 31 серпня 1935 року шахтар Олексій Стаханов зробив трудовий подвиг і за зміну видобув 102 тонни вугілля, при нормі 7 тонн. З того часу в історію увійшли такі слова, як "стахановец" і "працювати по-стахановськи".

Традиційно в цей день проводять різні концерти і урочисті заходи, а кращим співробітникам вручають нагороди. Також в цей день згадують і загиблих під час роботи шахтарів.

Також, 29 серпня 2021 року відзначається Горіховий Спас. Раніше, " Телеграф" писав про головні заборони цього дня.

Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Здоров'я
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Дата публікації
Категорія
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
Дата публікації
Категорія
Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Дата публікації
Категорія
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір