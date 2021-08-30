Посіви і посадки рослин у вересні 2021 року: календар городника і садівника

"Телеграф" розповідає, коли у вересні 2021 можна займатися городництвом і садівництвом.

Настає осінь, а це значить, що пора починати готувати свої сади та городи до холодів. На перший місяць золотої пори, вересень, припадає активне збирання врожаю з городу. В основному саме в цьому місяці активно копають картоплю, а також збирають урожай гарбузів, кабачків, баклажанів, соняшнику та квасолі.

Для садівників вересень теж пора активної роботи: збір фруктів і ягід, посадка ягідних і декоративних чагарників, винограду.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з місячним календарем садівника і городника на вересень 2021, щоб знати які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.

Сприятливі посадкові дні у вересні 2021 року

Капуста (пекінська, цвітна в теплиці) — 3, 10, 11, 19, 24, 25, 29, 30

Редис (в теплиці) — 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30

Зелень — 3, 10, 11, 19, 29, 30

Сприятливі дні для посіву та посадки квітів

Клематиси — 9-14

Троянди — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Дворічні і багаторічні квіти — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

Цибулинні і бульбові квіти -9, 15, 16, 24, 25

Сприятливі дні у вересні 2021 року для посадки саджанців

аґрус, смородина — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25

малина, ожина — 3, 9-11, 15, 16, 29, 30

Заборонені для посадки дні у вересні 2021 г — 13-15, 26.

Сприятливі і несприятливі дні для роботи в саду і городі

Раніше, "Телеграф" писав, до якою буде погода в кінці літа — початку осені.