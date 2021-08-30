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Посіви і посадки рослин у вересні 2021 року: календар городника і садівника

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Посіви і посадки рослин у вересні 2021 року: календар городника і садівника Новина оновлена 30 серпня 2021, 11:13
Місячний календар городника і садівника

"Телеграф" розповідає, коли у вересні 2021 можна займатися городництвом і садівництвом.

Настає осінь, а це значить, що пора починати готувати свої сади та городи до холодів. На перший місяць золотої пори, вересень, припадає активне збирання врожаю з городу. В основному саме в цьому місяці активно копають картоплю, а також збирають урожай гарбузів, кабачків, баклажанів, соняшнику та квасолі.

Для садівників вересень теж пора активної роботи: збір фруктів і ягід, посадка ягідних і декоративних чагарників, винограду.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з місячним календарем садівника і городника на вересень 2021, щоб знати які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.

Сприятливі посадкові дні у вересні 2021 року

  • Капуста (пекінська, цвітна в теплиці) — 3, 10, 11, 19, 24, 25, 29, 30
  • Редис (в теплиці) — 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30
  • Зелень — 3, 10, 11, 19, 29, 30

Сприятливі дні для посіву та посадки квітів

  • Клематиси — 9-14
  • Троянди — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25
  • Дворічні і багаторічні квіти — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25
  • Цибулинні і бульбові квіти -9, 15, 16, 24, 25

Сприятливі дні у вересні 2021 року для посадки саджанців

  • аґрус, смородина — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25
  • малина, ожина — 3, 9-11, 15, 16, 29, 30

Заборонені для посадки дні у вересні 2021 г — 13-15, 26.

Сприятливі і несприятливі дні для роботи в саду і городі
Сприятливі і несприятливі дні для роботи в саду і городі

Раніше, "Телеграф" писав, до якою буде погода в кінці літа — початку осені.

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