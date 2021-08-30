Посіви і посадки рослин у вересні 2021 року: календар городника і садівника
- Автор
- 21
"Телеграф" розповідає, коли у вересні 2021 можна займатися городництвом і садівництвом.
Настає осінь, а це значить, що пора починати готувати свої сади та городи до холодів. На перший місяць золотої пори, вересень, припадає активне збирання врожаю з городу. В основному саме в цьому місяці активно копають картоплю, а також збирають урожай гарбузів, кабачків, баклажанів, соняшнику та квасолі.
Для садівників вересень теж пора активної роботи: збір фруктів і ягід, посадка ягідних і декоративних чагарників, винограду.
"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з місячним календарем садівника і городника на вересень 2021, щоб знати які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.
Сприятливі посадкові дні у вересні 2021 року
- Капуста (пекінська, цвітна в теплиці) — 3, 10, 11, 19, 24, 25, 29, 30
- Редис (в теплиці) — 3, 15, 16, 24, 25, 29, 30
- Зелень — 3, 10, 11, 19, 29, 30
Сприятливі дні для посіву та посадки квітів
- Клематиси — 9-14
- Троянди — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25
- Дворічні і багаторічні квіти — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25
- Цибулинні і бульбові квіти -9, 15, 16, 24, 25
Сприятливі дні у вересні 2021 року для посадки саджанців
- аґрус, смородина — 9-11, 15, 16, 19, 24, 25
- малина, ожина — 3, 9-11, 15, 16, 29, 30
Заборонені для посадки дні у вересні 2021 г — 13-15, 26.
Раніше, "Телеграф" писав, до якою буде погода в кінці літа — початку осені.
- Дата публікації
-
- Категорія
-